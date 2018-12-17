Giresunspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatlarının kale arkası 35, maraton tribünü 50, VIP C tribünü 125, VIP A ve B tribünlerinin de 200 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ 45 LİRA

Açıklamada, deplasman takım tribünü biletlerinin ise 45 lira olduğu kaydedildi. Öte yandan Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Disiplin Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda Giresunspor-Fenerbahçe maçının güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü belirtilerek, Giresunspor Kulübü'nün talebi üzerine 600 olan rakip takım taraftarları için ayrılan tribün kapasitesinin 800'e çıkarılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA UYARI

Ordu yönünden gelen Fenerbahçe taraftarları için Bulancak ilçesinde, Trabzon istikametini kullananlara yönelik de Giresun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde kontrol noktaları oluşturulacağı ifade edilen açıklamada, güvenlik açısından taraftarların stada toplu olarak hareket etmelerinin sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA