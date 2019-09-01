Giresunspor-hatayspor: 2-2

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (x), Gökmen Baltacı (x), Oğuz Kağan Çalışır (x)

GİRESUNSPOR: Adriano (x) (Dk. 46 Metin x) - Mehmet Taş (xx) (Dk. 84 Özgür Can xx), Ahmet Kesim (xx), Numan (xx), Muhammed (xx), Mehmet Güven (x) (Dk. 65 Stallone Limbombe x), Bekir (xx), Michel Landel (xx), Ahmet İlhan Özek (xx), Del Valle (xxx), Raul Rusescu (x)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Hamza (xx), Yusuf (xx), Sadi (xx), Mesut (xx), Kubilay (xx), Abid Rayane (x) (Dk. 46 Barbosa xxx), Selim (xx) (Dk. 88 Soner), Gökhan (x) Dk. 84 Buğra), Caner (xx), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 31 Del Valle, Dk. 90+3 Özgür Can (Giresunspor) - Dk. 54 Barbosa, Dk. 76 Mirkan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Del Valle, Bekir, Ahmet ilhan Özek, Muhammed (Maç sonunda) (Giresunspor), Abid Rayane, Sadi, Selim (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Sacit Ali Eren (Giresunspor Kulüp Başkanı)

TFF 1'inci Ligde Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

13'üncü dakikada Mehmet Güven'in ara pasıyla ceza sahasına giren Del Valle rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Giresunsporlu oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, hakem Kutluhan Bilgiç, aldatmaya yönelik hareketten dolayı da Del Valle'yi sarı kartla cezalandırdı.

31'inci dakikada Hatayspor kalecisi Akın oyunu hızlı başlattı ve yarı sahada meşin yuvarlağa sahip olan Mehmet Güven ceza yayının hemen üzerine Del Valle'ye pasını attı. Rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Del Valle oldukça sert ve isabetli vurarak fileleri havalandırdı: 1-0

38'inci dakikada Mesut soldan yaptığı ortayla arka direkte Gökhan Karadeniz'i topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşundan sonuç gelmedi.

54'üncü dakikada Giresunspor'un kullandığı serbest atışta Hataysporlu oyuncular önce tehlikeyi uzaklaştırdı ardından hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Gökhan rakip ceza sahasına girdikten sonra pasını Barbosa'ya aktardı. Barbosa düzgün bir vuruşla skora denge getirdi. 1-1

60'ıncı dakikada Mehmet Taş'tan sıyrılan Caner dikine oynayıp kaleyi düşündü. Vuruşunda Metin'in ellerine çarpan top yan direkten geri geldi ve sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77'inci dakikada Hatayspor'da Barbosa seri hareketlerle yarı alanı geçip pasını Mirkan'a aktardı. Mirkan, Metin'den sıyrıldı ve açısı dar olmasına rağmen düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2

82'nci dakikada Hatayspor yine sol kanattan etkili geldi. Caner'in ceza sahası çizgisi üzerine yolladığı ortaya Selim vurdu. Top bir kez daha yan direkten geri geldi.

90+3'üncü dakikada Del Valle'nin ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Özgür Can, kafayla beraberliği sağladı: 2-2

- Giresun