Giresunspor İki İç Saha Maçında 6 Puan Hedefliyor

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, iç sahada oynayacakları Boluspor ve İstanbulspor maçlarının, ligde bulundukları yerden uzaklaşma adına çok önemli olduğunu söyledi.Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştıkları Adanaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.Rakipleri önünde çok iyi mücadele ettiklerini ve önemli gol pozisyonları yakaladıklarını belirten Kılıç, gol yollarında etkili olamayınca sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ifade etti.Kılıç, ligin 25. haftasında Boluspor, 26. haftasında da İstanbulspor'u ağırlayacaklarını, hedeflerinin 6 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:"Evimizde üst üste iki maç oynayacağız. Boluspor ve İstanbulspor maçları bizim için ligde bulunduğumuz yerden uzaklaşma adına çok önemli. Mutlak kazanmamız gereken maçlar. Her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."Kemal Kılıç, son haftalarda oyuncularının ortaya koyduğu performans ve mücadelenin kendilerini gelecek için umutlandırdığını ifade ederek, "İyi yoldayız. Ortaya koyduğumuz oyun ve mücadelenin artık karşılığını almamız gerekiyor. Bu 15 gün içerisinde iki maçımızı da kazanarak iyi bir yere gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.