Haberler » Spor » Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor - Spor

Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor

TFF 1. Ligin 18'inci haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini mağlup ederek ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi.

13.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:28Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor
TFF 1. Ligin 18'inci haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini mağlup ederek ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi.
Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdikleri ikinci etap kampıyla sürdürdüklerini belirtti.
Ekol Göz Menemenspor'un da ligde üst sıraları hedeflediğini, bu nedenle kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini iyi bildiklerini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:
"Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. 3 puan elde ederek play-off potasındaki takımlarla puan farkını azaltmak istiyoruz. Rakibimizin de hedefi üst sıralar. Bu nedenle çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. İki takım için de kazanmak kolay olmayacak. Ancak biz sonuna kadar mücadele ederek, 3 puana ulaşmayı arzu ediyoruz."
Kutlu, ligin ikinci yarısı için umut olduklarını dile getirerek, sezon sonunda Giresunspor'u hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:19  Denizlispor'u zorlu seri bekliyor - Spor
15:18  Edremit Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu - Spor
15:18  Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol... - Spor
15:17  Trabzonspor: "Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır" - Spor
15:15  Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi - Spor
15:14  Ali Şafak Öztürk'ten, birlik ve beraberlik çağrısı - Spor
14:44  Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi - Spor
14:14  Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu ve sezonu kapattı - Spor
14:03  Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı - Spor
13:08  Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi - Spor
13.01.2020 15:28:10