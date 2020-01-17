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Giresunspor kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı

TFF 1.lig ekiplerinden Giresunspor tecrübeli kaleci Onurcan piri'yi kadrosuna kattı.

17.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:52Giresunspor kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı
TFF 1.lig ekiplerinden tecrübeli kaleci Onurcan piri'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekibin alt yapısında yetişen ardından , Kayseri Erciyesspor, Adliye Spor, Çorumspor takımlarında forma giyen tecrübeli kaleci Onurcan Piri sezon başında Bursaspor' a yeniden transfer olmuştu.

Ligin ilk yarısını Bursa'da geçiren tecrübeli kaleci yuvasına geri dönerek Giresunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli Keleci transfere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyin başladığı yere, memleketimin takımına gelmekten dolayı çok mutluyum. Bu imza benim için çok değerli. Böyle bir isteğe karşı gelmek olmazdı. Atılan imza inşallah her iki tarafa da hayırlı olur. Şimdi sahiplenme zamanı. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Şimdi aile olma ve birlik olma zamanı. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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