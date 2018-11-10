10 Kasım 2018, 22:20
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Giresunspor - Kardemir Karabükspor: 4-0

Giresunspor - Kardemir Karabükspor: 4-0

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.



Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Muhammet Yumak

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Emre Uğur Uruç, Uğur Arslan Kuru, Sery, Hüsamettin Tut, Kağan Miray Bağış (Dk. 67 Ozan Can Kökcü), Kürşad Sürmeli, Landel, Azza (Dk. 34 Volkan Okumak), Muhammed İldiz (Dk. 77 Fatih Atik), Dauda

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Sezer Gündüz, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 61 Abdullah Sezgin), Hüseyin Topbaş (Dk. 68 Doğukan Sabih Toksöz), Fatih Kızılay (Dk. 76 Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan, Ahmet Karadayı, Arif Bostancı

Goller: Dk. 45 2, Dk. 79 ve Dk. 87 Dauda, Dk. 65 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)

Sarı kartlar: DK. 45 2 Arif Bostancı, Dk. 90 Doğukan Sabih Toksöz (Kardemir Karabükspor) 



Uğur Arslan,Giresunspor,Kardemir Karabükspor