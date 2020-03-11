Giresunspor - Keçiörengücü maçının ardından
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Direktörü Hakan Kutlu, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.
11.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:55
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Giresunspor 'da Teknik Direktörü Hakan Kutlu, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.
Kutlu, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligde yaladıkları düşüşün ardından son 3 haftadır çıkış yakaladıklarını belirtti.
Oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Kutlu, "Bir düşüş yaşamıştık. Bu düşüşten çıktık. Bugünkü maç çok önemliydi. Oyuncularım çok çok iyi oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik. Kazarak önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra her karşılaşma bizim için final gibi geçecektir. Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağımız karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben bu oyuncu grubunun galibiyet alacağına, bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Keçiörengücü cephesi
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta ise karşılaşmanın her iki takım açısından da öneminin bulunduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Bugünkü müsabaka hem Giresun hem de bizim için önem arz ediyordu. Maça onlar da istekli başladı. Biz de neticede ve gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçta da aynı sorunu yaşadık. İkinci yarıda öne doğru oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kapanan savunmayı çözemedik."
Özbalta, Giresunspor maçı öncesi 50-52 puan tutturarak lig sonunda play-off'a kalmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim için play-off umudu bitti. O defteri kapattık. Sıralamada ligi bir yerde bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN
Kutlu, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligde yaladıkları düşüşün ardından son 3 haftadır çıkış yakaladıklarını belirtti.
Oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Kutlu, "Bir düşüş yaşamıştık. Bu düşüşten çıktık. Bugünkü maç çok önemliydi. Oyuncularım çok çok iyi oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik. Kazarak önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra her karşılaşma bizim için final gibi geçecektir. Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağımız karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben bu oyuncu grubunun galibiyet alacağına, bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Keçiörengücü cephesi
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta ise karşılaşmanın her iki takım açısından da öneminin bulunduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Bugünkü müsabaka hem Giresun hem de bizim için önem arz ediyordu. Maça onlar da istekli başladı. Biz de neticede ve gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçta da aynı sorunu yaşadık. İkinci yarıda öne doğru oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kapanan savunmayı çözemedik."
Özbalta, Giresunspor maçı öncesi 50-52 puan tutturarak lig sonunda play-off'a kalmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim için play-off umudu bitti. O defteri kapattık. Sıralamada ligi bir yerde bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Spor
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı