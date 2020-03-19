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Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.

19.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:56
Giresunspor Kulübü Başkanı Eren'den liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı AA muhabirine değerlendiren Eren, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.
Karara saygı duyduklarını dile getiren Eren, "Önemli olan insan sağlığı. Doğru bir karar verildi." dedi.
Futbolcuların yurt dışına çıkışlarına izin vermediklerini aktaran Eren, "Hepsinin yurt içinde kalmalarını istiyoruz. Belli bir ara verdikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda antrenman programı belirlenecek. Yarın galiba ligin ne zaman oynanmasının planlandığıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biz de onu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Giresunspor, Spor

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