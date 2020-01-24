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Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'den destek çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, 43 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istediklerini, bu bağlamda kenetlenmeleri gerektiğini belirtti.

24.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:10Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'den destek çağrısı
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, 43 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istediklerini, bu bağlamda kenetlenmeleri gerektiğini belirtti.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor'un ligde hedefine doğru adım adım ilerlediğine işaret ederek, takıma katkı sağlaması amacıyla destek gecesi düzenlemeye karar verdiklerini aktardı.
Giresunspor'un, kentin en büyük markası olduğunu vurgulayan Eren, şunları kaydetti:
"Biz bu sene camia olarak 43 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyoruz. Bu bağlamda şehir, camia, taraftar, teknik kadro ve futbolcularımızla birlikte büyük bir kenetlenme örneği göstermemiz gerekiyor. Takımımız için düzenleyeceğimiz destek gecesi öncesi valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, şehrimizin diğer mülki amirleri, sivil toplum örgütleri, iş adamları ve Giresunspor sevenlerine ziyaretlerde bulunacağız."
Eren, 28 Mart Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek etkinliğin biletlerinin 2 bin lira olduğunu belirterek, "Bir bilet iki kişiliktir. Gecemizde birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak ve gecenin sonunda kazanan Giresunspor'umuz olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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