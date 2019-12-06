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Giresunspor Kulüp Başkanı Eren'e 45 hak mahrumiyeti cezası verildi

TFF 1.ligin 13 haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki gösteren Yeşil-beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

06.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00Giresunspor Kulüp Başkanı Eren'e 45 hak mahrumiyeti cezası verildi
TFF 1.ligin 13 haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki gösteren Yeşil-beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK, Başkan Eren'e maç sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesi ile cezalandırdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Giresunspor Kulübü başkanı Sacit Ali Eren'in, 01.12.2019 tarihinde oynanan Giresunspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - GİRESUN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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