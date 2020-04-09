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Giresunspor kuruluşunun 53. yılını kutluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kuruluşunun 53. yılını kutladı.

09.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:02
Giresunspor kuruluşunun 53. yılını kutluyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor , kuruluşunun 53. yılını kutladı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Nisan'ın dünyadaki tüm Giresunlular için en gururlu ve en onurlu gün olduğunu belirtti.
Giresunspor'u 53 yıldır tertemiz duyguların, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberliğin ayakta tuttuğunu vurgulayan Eren, Giresunspor'un 53 yıllık şanlı tarihine yeni zaferler, yeni şampiyonluklar ve başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Eren, kuruluş gününde, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlarla beraber olamadıklarına değinerek, "Bugün taraftarlarımızla birlikte olamasak bile onların varlığını ve desteğini her zaman hissediyoruz. Giresunspor Kulübü Başkanı olarak kulübümüzün 53. yılını yürekten kutluyor, Giresunspor'umuzun bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli başkanlarımızı, futbolcularımızı, taraftarlarımızı minnetle ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor
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