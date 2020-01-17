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Giresunspor, Muhayer Oktay'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

17.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:58Giresunspor, Muhayer Oktay'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden , 'ın genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Oktay'ın takıma katılmasıyla transfer çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.
Beşiktaş Kulübü de Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Muhayer Oktay, bu sezon Süper Lig'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

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Kaynak: AA

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