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Giresunspor, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

06.08.2019 12:15 Giresunspor, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor
TFF 1. Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.
Sözeri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezon öncesi hazırlık kampını Erzurum'da gerçekleştirdiklerini ve burada çok iyi çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.
Kente dönerek 16 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynayacakları Menemenspor maçına odaklandıklarını aktaran Sözeri, "Erzurum'un ardından Giresun'da yapacağımız çalışmalarla lige en iyi şekilde hazır olacağız. İlk hafta Menemenspor'u ağırlayacağız. Sahadan galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Giresun halkından destek istediklerini vurgulayan Sözeri, taraftarlara Menemenspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarına katkı sunmaları çağrısında bulundu.
Sözeri, Erzurum kampında sakatlanan Uğur Akdemir'in tedavisinin 1-1,5 ay kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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