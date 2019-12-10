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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Oyuncularımız çok iyi bir sıçrayış yaptı"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının ilk 4 haftada yaşadığı moral ve motivasyon düşüklüğüne rağmen çok iyi bir sıçrayış yaptığını söyledi.

10.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:00Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının ilk 4 haftada yaşadığı moral ve motivasyon düşüklüğüne rağmen çok iyi bir sıçrayış yaptığını söyledi.
Kutlu, takımının Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta sonu Bursaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
Karşılaşmadan önce oyuncularının üzerinde bir yılı aşkın süredir deplasmanda kazanamamanın verdiği stresin de olduğunu kaydeden Kutlu, "Maçın son bölümlerinde bu stresi de yaşadık ama oyuncular gerçekten maçın başından sonuna kadar inanılmaz istedi, taktik disiplinine bağlı kalıp oyun olarak da çok önemli şeyler ortaya koydu." diye konuştu.
Kutlu, oyuncularını tebrik ederek, "İlk dört haftanın vermiş olduğu moral, motivasyon düşüklüğüne rağmen oyuncularımız çok iyi bir sıçrayış yaptı. Hem performans hem de moral olarak çok düşük bir takımdı ama oyuncularımız bu işe inanmışlıklarını ortaya koyarak çok iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.
Önlerinde çok önemli bir Erzurum deplasmanı olduğuna dikkati çeken Kutlu, şunları kaydetti:
"Biz hep, ilk ikiyle aramızı ne kadar yakınlaştırırsak ikinci yarıya da o kadar iyi başlayacağımızı söylüyoruz. Puan olarak bunu bayağı kapattık, inşallah devre arasına kadar da biraz daha kapatıp ilk altının içine kendimizi atabilirsek bu, bizim için ikinci yarı çok önemli bir başlangıç olacak. Çok önemli bir maça gideceğiz, takımımıza orada da güveniyoruz. İnşallah orada da istediğimiz sonucu alırız."
Takımın sol kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ise deplasmandan üç puanla geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var, zor bir maç. Her maç farklı tabii ki ama şu anda iyi bir havamız var, herkes mutlu ama her gün çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan yeşil-beyazlı takım, TFF 1. Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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