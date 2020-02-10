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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "3 puanı alacağımıza inanıyorum"

TFF 1. Lig'in 22'nci haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

10.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:34Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:
TFF 1. Lig'in 22'nci haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.
Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kendi sahalarında oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının, 34'üncü dakikada kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsattı.
Bu maçı geride bıraktıklarını ve hafta sonu İstanbul deplasmanında oynayacakları Fatih Karagümrük karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Kutlu, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Kutlu, antrenman sahasının karla kaplı olmasından dolayı yarın İstanbul'a gideceklerini ve hazırlıklarını orada sürdüreceklerini kaydederek, "Fatih Karagümrük de bu ligin iyi takımlarından biri. Bu nedenle zor bir 90 dakika oynanacak. Üst sıralardan kopmama adına mutlak kazanmamız gereken bir maç. Son ana kadar mücadele ederek hedefimiz olan 3 puanı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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