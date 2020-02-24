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Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Akhisarspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz"

TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:14Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu:
TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.
Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sahalarında, seyircileri önünde ağırladıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Kutlu, şöyle devam etti:
"Mağlubiyetten öte ortaya koymuş olduğumuz oyun da çok kötüydü gerçekten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın büyük bir özveriyle yapmış oldukları bir çıkış vardı. Ama bu maçta hem oyun motivasyonu hem oyun içerisinde ortaya konan futbol hem de sonuç açısından çok kötü bir günümüzdeydik."
Kutlu, yakaladıkları çıkışın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasındaki gibi düşüşler yaşanabileceğini ifade ederek, bu maçı unutarak Akhisarspor ile oynayacakları 90 dakikaya odaklandıklarını aktardı.
Balıkesir temsilcisi önünde alınan mağlubiyeti, Akhisarspor'u yenerek telafi etmek istediklerini kaydeden Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Çarşamba, Spor

Kaynak: AA

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