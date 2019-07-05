Giresunspor'un Erzurum kampı başladı

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Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı. Palandöken
ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleri ile sürdü.
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minyatür kale maçla tamamladı.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.