05.07.2019 20:39
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Giresunspor'un Erzurum kampı başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı.
Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleri ile sürdü.
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minyatür kale maçla tamamladı.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
Kaynak: AA
Giresunspor, Palandöken, Spor

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