Haberler » Güncel » Haber

Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı tek seferde 30 ton sardalya avladı.

18.09.2019 16:31Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı tek seferde 30 ton sardalya avladı.
Bozcaada ilçesi açıklarında Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi bir avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı. Denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde haznesinde görülen sardalyalar, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Denize açıldıkları 1 Eylül'den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.
Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye'nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.
Çanakkale Balık Hali'nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.



Balıkçılık, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
19:34 Kiev'de bomba paniği: bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
19:32 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mesele Suriye rejiminin kendi halkına karşı katliam politikasından...
19:31 Tuzla'da yanan fabrikanın son durumu havadan görüntülendi
19:31 Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
19:30 Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
19:30 Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır"