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Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Silopi Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği (Gırık Der), ihtiyaç sahilerine giysi yardımı yapıyor.

16.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:18Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor
Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği (Gırık Der), ihtiyaç sahilerine giysi yardımı yapıyor.
Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği, dernek binasının son katındaki odalarından birini erkek diğerini ise kadın ve çocuklar için düzenledi.
Bu sayede "Lazımsa al değilse bırak" hayırseverlerden temin edilen giysiler ihtiyaç sahiplerine mağaza ortamında veriliyor.
Dernek başkanı Sabahattin Ökten mağaza ortamında yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kampanyaya destek vermek isteyenlerin giysiye dernek binasına bırakabileceğini söyledi.

Silopi, Güncel

Kaynak: AA

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