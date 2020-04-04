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Giriş-çıkış kapatıldı; Tuzla'daki kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Tuzla'da D-100'de araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

04.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:55
Giriş-çıkış kapatıldı; Tuzla'daki kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Tuzla 'da D-100'de araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Belirli istisnalar dışında araçların şehirden çıkışına izin verilmezken, denetim noktasında oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. Tuzla'daki denetim noktasında sabah saatlerinden itibaren Kocaeli istikametine gitmek için bekleyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafik polisi ekipleri denetim noktasına gelen araçlarda bulunanlara seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul 'a geri döndürüldü.

"HABERİMİZ YOKTU YENİ ÖĞRENDİK, GERİ DÖNECEĞİZ"

Ailesiyle birlikte Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan ve trafik denetim noktasında İstanbul'dan çıkışlarına izin verilmeyen Nihat Köseoğlu, "Akşam erken uyumuştuk biz. Haberimiz yoktu, yeni öğrendik. Şimdi geri döneceğiz. 60 yaş ve üzeri diye biliyorduk. İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekette evimiz, fındığımız, bahçemiz var. Gübresini atalım diye gidiyorduk. Artık gidemiyoruz maalesef" şeklinde konuştu. Yalova'ya gitmek üzere yola çıkan ama izin belgesi bulunmayan Erdoğan Öztürk, "Geri döneceğim. Elamanlara yemek götürüyordum. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARDAN İNEREK BEKLEMEYE BAŞLADILAR

İstanbul çıkışındaki trafik denetim noktasına ulaşmaya çalışan ve kilometrelerce kuyruk oluşturan araçlarda bulunanlar ise araçlardan inerek beklemeye başladı. Bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Denetim noktasındaki kuyruk havadan da görüntülendi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Tuzla, Güncel
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