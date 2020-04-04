Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak 'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır" ifadelerini kullandı.

5 İL LİSTEYE KENDİLİĞİNDEN EKLENDİ

Yasak getirilen 31 şehirden giriş yapılan 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. İşte yasak getirilen büyükşehirlerin çevrelediği 5 il: Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman.