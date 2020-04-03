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Araç giriş çıkışlarının yasaklandığı şehirler hangileri? Hangi şehirlerde araç giriş çıkış yasağı var? Giriş çıkış yasağı olan şehirler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavrüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Peki, hangi şehirle giriş çıkış yasağı geldi? İşte Türkiye'de giriş çıkışların yasaklandığı şehirler. Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?

03.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:24
Araç giriş çıkışlarının yasaklandığı şehirler hangileri? Hangi şehirlerde araç giriş çıkış yasağı var? Giriş çıkış yasağı olan şehirler?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Peki, hangi şehirler giriş çıkışa kapatıldı. Karantina uygulanan şehirler. Giriş çıkış yasağı olan şehirler?

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Erdoğan "Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız." dedi.

1. Adana

2. Ankara

3. Antalya

4. Aydın

5. Balıkesir

6. Bursa

7. Denizli

8. Diyarbakır

9. Erzurum

10. Eskişehir

11. Gaziantep

12. Hatay

13. İstanbul

14. İzmir

15. Kahramanmaraş

16. Kayseri

17. Kocaeli

18. Konya

19. Malatya

20. Manisa

21. Mardin

22. Mersin

23. Muğla

24. Ordu

25. Sakarya

26. Samsun

27. Şanlıurfa

28. Tekirdağ

29. Trabzon

30. Van

31. Zonguldak

KORONAVRÜS KISITLAMALARI NELER?

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler şu şekilde:

-30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

-Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

-Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

-En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Karantina, Gündem, Güncel

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