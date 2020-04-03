Araç giriş çıkışlarının yasaklandığı şehirler hangileri? Hangi şehirlerde araç giriş çıkış yasağı var? Giriş çıkış yasağı olan şehirler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavrüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Peki, hangi şehirle giriş çıkış yasağı geldi? İşte Türkiye'de giriş çıkışların yasaklandığı şehirler. Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Peki, hangi şehirler giriş çıkışa kapatıldı. Karantina uygulanan şehirler. Giriş çıkış yasağı olan şehirler?
ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?
Erdoğan "Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız." dedi.
1. Adana
2. Ankara
3. Antalya
4. Aydın
5. Balıkesir
6. Bursa
7. Denizli
8. Diyarbakır
9. Erzurum
10. Eskişehir
11. Gaziantep
12. Hatay
13. İstanbul
14. İzmir
15. Kahramanmaraş
16. Kayseri
17. Kocaeli
18. Konya
19. Malatya
20. Manisa
21. Mardin
22. Mersin
23. Muğla
24. Ordu
25. Sakarya
26. Samsun
27. Şanlıurfa
28. Tekirdağ
29. Trabzon
30. Van
31. Zonguldak
KORONAVRÜS KISITLAMALARI NELER?
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler şu şekilde:
-30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.
-Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.
-Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.
-En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.