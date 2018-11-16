Giriş Kartı Dönemi Bitiyor, Akıllı Telefonla Kartsız Geçiş Başlayacak

16 Kasım 2018 Cuma 11:28



16 Kasım 2018 Cuma 11:28

Güvenlik geçiş noktalarında yüz tanıma teknolojilerini kullanmak için artık akıllı telefonlar yeterli oluyor. StartersHub'ın yatırım yaptığı başarılı şirketlerden biri olan EyeDius'un geliştirdiği EyeDiusPass çözümü ile unutulan ve kaybolan kartlar tarihe karışacak.Şirketlerin güvenlik noktalarındaki güvenliği etkin biçimde sağlamaları hayati önem taşıyor. Bu amaçla kartlı geçiş sistemlerini kullanan iş dünyasının önüne iki kritik zorluk çıkıyor. İlk olarak, kartlı geçiş sistemlerinin kurulumu ve her birey için ayrı kart çıkarılması önemli bir maliyet oluşturuyor. Dahası, kartların kaybolması, şifrelerin ele geçirilmesi ya da güvenlik kontrol aygıtlarının aldatılabilir olması, bireylerin sisteme olan güvenini olumsuz etkilerken, suiistimalden doğan güvenlik riskleri artırdığı kaydediliyor. StartersHub'ın başarılı girişimlerinden EyeDius'un yeni çözümü EyeDiusPass, mevcut güvenlik sistemlerine yeni bir bakış açısı getiren akıllı telefonla geçiş teknolojisi ile sorunların çözümü için yeni sistem geliştirdi.Gözlük takmak, saç boyatmak sistemi etkilemiyorYapılan açıklamada; akıllı telefon dışında ek bir donanıma ihtiyaç duyulmaksızın, mevcut güvenlik süreçlerine kolaylıkla entegre edilen sistem, telefonların ön kamerasından algıladığı yüzleri anlık olarak bulut üzerinden doğrulayarak, hızlı ve zahmetsiz bir geçiş sağlayacak. Kullanıcılar, turnike ve güvenlik geçişlerinde kendi telefonlarının kamerası üzerinden yüzlerini doğrulayarak, kolayca geçiş yapabilecek. Sistemin bulut üzerinde çalışması sayesinde cihazlara gerçekleştirilen saldırılar platformun kendisini etkilemeyecek. Kullanıcıların sisteme duyduğu güvenin sağlanmasıyla, güvenlik süreçleri daha etkin biçimde işliyor ve suiistimal önlenecek. İleri seviye yüz tanıma sistemiyle kişilerin yüzlerine eklenen sanal noktalar arasındaki uzaklıkları milimetrik olarak hesaplayabiliyor. Böylelikle makyaj, gözlük, farklı saç rengi gibi kozmetik değişikliklerle sistemi aldatmak mümkün olmuyor.AVM ve plaza gibi alanlarda giriş için yetki gerektiren noktalara yerleştirilen kartlı geçiş ya da şifre sistemlerinin hem güvenlik hem kullanıcı konforu açısından yetersiz kaldığına dikkat çeken EyeDius CEO'su Gökhan Talat Tuna, "EyeDiusPass ise kullanıcı dostu bir güvenlik çözümü olarak geçişte kolaylık ve hız sağlıyor. Böylelikle kaybolan kartlar ya da unutulan şifreler nedeniyle oluşan uzun kuyruklar, yerini daha akıcı ve etkin bir sisteme bırakıyor" diye konuştu. - İSTANBUL