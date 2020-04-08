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Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da sıkı denetim

DÜZCE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkış sınırlandırmasının ikinci gününde jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini artırdı.

08.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:15
Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da sıkı denetim

DÜZCE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkış sınırlandırmasının ikinci gününde jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini artırdı. Sadece çalışanların, ikametgahı olanların ve araçlarla gıda ürünleri taşıyanların geçişine izin verildi.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Sınırlamanın ikinci gününde, jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini artırdı. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, ikametgahı olanların ve araçlarla gıda ürünleri taşıyanların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara da izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Yığılca, Polis, Güncel
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