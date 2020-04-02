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Giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

02.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:31
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Silivri ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimini sürdürdü.
Silivri'de Kınalı girişinde uygulama yapan ekipler araçları durdururken, sağlık personeli tarafından sürücü ve yolculara ateş ölçümü yapıldı.
Jandarma, polis ve sağlık ekipleri işlemler sırasında önlem aldı.
Öte yandan, Kınalı mevkisinde çift yönlü olarak trafikte uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
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Giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Silivri, Güncel

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Giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor
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