Girişim Hareketi İstanbul'da İkinci Grubunu Anadolu Yakasında Kuruyor

Girişim Hareketi, girişimciler ile yatırımcıları buluşturmak üzere çıktığı yolculuğunu bugün İstanbul ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Lefkoşa ve Nevşehir olmak üzere 9 şehirde çalışmalarını devam ettiriyor. İstanbul Anadolu Yakasında ikinci girişim grubunun da oluşturulması ile birlikte toplam 10 grupta çalışmalarını sürdürecek. Konu ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Yakasındaki çalışmaların liderliğini üstlenen Şebnem Öğrendik Çavuşoğlu görevi ile ilgili, "Girişim Hareketi'nin girişimcilik ekosistemi içinde oluşturduğu fark yaratan ivmeye katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Girişim Hareketi, deneyim sahibi ustalar ile girişimci adaylarını buluşturmayı hedefliyor. Program içerisinde aylık gerçekleşen Girişim Buluşması, Atölye çalışması, Seminer ve Sohbet toplantıları yapılıyor. Girişimciler, destekçiler, eğitmenler, mentorler, yatırımcılar, kurumlar bir araya gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.