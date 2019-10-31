Girişim Sermayesi Melek Yatırım Startup Forumu başladı

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada girişimcilere seslenerek "iyi proje finansmanını bulur, yeter ki iyi bir fikriniz olsun" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen forumun açılışında salondakilere hitap eden Gül,"Gaziantep'te, Türkiye'de bir fark oluşturuyoruz. İyi proje finansmanını bulur. Burada bulmazsa başka bir yerde bulur. Bunu biraz geliştirmek, güçlendirmek lazım. İleri yıllarda Gaziantep'te, Türkiye'de ki diğer üniversitelerin de katıldığı, dünyada bu anlamda projesi olanların ve yatırım yapmak isteyenlerin de geldiği bir platform oluşturmamız lazım. Bunu Türkiye'de Gaziantep yapamazsa hiç kimse yapamaz. Gaziantep olarak böyle bir hedefimizin olması lazım" ifadelerini kullandı.

Yatırım yapmak için sermayenin olup olmamasının çok önemli olmadığının altını çizen Gül, "Elinizde bir fikriniz,ürününüz, patentiniz, markanız varsa ve bu ürün fark yaratabiliyorsa pazarlama ağınızı da oluşturduysanız dünyanın her yerinde üretim yapıp dünyanın her tarafına mal satabilme durumunuz var.Ama bunların yüksek katma değer üretecek ürünler olması lazım. Bazen bir insan bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor" diye konuştu.

'Gaziantep'in savunma sanayisinde yatırım yapmasını istiyoruz'

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde başarılı atılımlar yaptığına da değinen Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınır ötesi operasyonda terörle mücadele ediyoruz.Terörle mücadele edilirken birçok ülkenin bize açıktan ya da örtülü olarak ambargo tehdidini görüyoruz. Ama kendi milli sanayimizin oluştuğunu görmek de bizi mutlu ediyor. Bundan on on beş sene önce İHA ve SİHA'larla bunu başlatan Selçuk Bayraktar ve arkadaşları hem iç güvenlikte hem sınırlarımızın dışında terörle mücadelede elimizi güçlendiriyor. Türkiye'nin bölgesinde bir denge unsuru olmasını sağlıyor. Bunu daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Gaziantep'in savunma sanayisinde yatırım yapmasını istiyoruz. Bunu üniversitelerimizle, Gaziantep'in başarılı iş insanları ve yatırımcıları ile sizlerle beraber yapacağız"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, gençlere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında "Diploma notunuz ne olursa olsun iş hayatınıza girince yapmanız gereken tek şey fark yaratmaktır. Fark yarattığınız sürece bir ivme kazanır bir adım öne çıkarsınız. Yeniliklere açık olarak çağa ayak uyduracak adımlar atmanız gerekiyor. Her fikri olanın sermayesi olmayabilir. Bu noktada bizlere büyük işler düşüyor" diyerek gençlerin azim ve kararlılıkla hayallerinin peşinden koşmalarının önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde yaşandığını kaydederek bilgi teknolojisinin gelişmesi ile beraber dünyada küresel rekabet denilen çok acımasız bir rekabetin ortaya çıktığını ve bu rekabet ile baş edebilmenin temel öğesinin gençlerin bu sisteme uygun hale getirilmesi olduğunu dile getirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da dünyada yeni nesil girişimcilerin iyi üniversitelerden, silikon vadilerinden, bilim parklarından veya teknoparklardan çıktığını belirterek ülkenin nasıl girişimci yetiştireceğine yönelik sistemli ve stratejik bir ulusal planı en kısa zamanda ortaya koyması ve devlet destekleri ile birlikte gerekli olan yeni bir girişimcilik finans sistemini geliştirmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Konuşmalar sonrasında Bloomberg TV Girişimcilik Dünyası programı yapımcısı ve sunucusu Oğuzhan Aygören moderatörlüğünde, melek yatırımcılar, Kenan Çolpan, Emre Altay, Hande Enes, Kerem Mutlu ve Duygu Eren'in konuşmacı olarak bulunduğu forumun "Geleneksel Sermaye Neden Girişimcilik Sermayesi Fonlarına Girmeli" başlıklı birinci oturumuna geçildi.

Startup sunumları ile devam edecek zirvede, melek yatırımcılar girişimcilerle birebir ilgilenerek genç girişimcilerin enerji ve vizyonlarının kendi tecrübe ve birikimleriyle birleştirip geleceği inşa edecek güçlü startupların yetişmesi hedefleniyor.