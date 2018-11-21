Girişimci Fikirlere Destek

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08

TÜBİTAK'ın girişimcilere hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında, girişimcilere danışmanlık desteği vermeye yetkilendirilen 23 kurumdan biri olan Yaşar Üniversitesi, başvuru yapan 58 adayın yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi için destek veriyor. Uzman isimlerin rehberliğiyle iş planı yazmadan sunum tekniklerine kadar birçok eğitim ve mentörlük hizmeti alan girişimcilerin, 200 bin TL hibe desteği alarak iş fikirlerini hayata geçirmesi hedefleniyor.Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı; TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri, şirket kurmaları için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı, 200 bin TL'ye kadar hibe imkanı sunan bir destek programı olarak dikkat çekiyor. Bu çerçevede, 23 BİGG Uygulayıcı Kuruluştan biri olan Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, program kapsamındaki BİGG-Y ismiyle yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi için başvuru yapan 58 girişimci adayın; fikirlerinin nitelikli iş planlarına dönüştürülmesi, bu iş fikirlerinin pazarda karşılığının olup olmadığının değerlendirilmesi, ticari potansiyeli olan ürün ve servislere dönüştürülmesi, uygulanabilir ve ticari değeri sınanmış iş modelleri olarak hayata geçirilmesi konularında özgün ve uygulanabilir bir mekanizma kurdu. Merkezin, yaklaşık 3 aydan bu başvuruda bulunan 58 iş fikrinden başarılı ve geliştirilebilir nitelikte bulunan fikirler için eğitim ve mentörlük hizmeti verdiği ifade edildi.Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur, "Genç girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirip uygun bulunan iş fikirlerine girişimcilik eğitimi hizmeti sunduk ve nitelikli iş planı hazırlama ile iş planlarının son olarak değerlendirilmesi için bu iş planlarını TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağladık. Bu kapsamda; iş rehberliği, girişim kampları, çeşitli eğitimler, rehberlik, ön kuluçkalık gibi hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirdik. Girişimcilere, ön onay aldıkları iş planlarını TÜBİTAK'a iletme hususunda destek sağlıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde uzman isimlerin rehberliğiyle birçok aşamadan geçen girişimcilerin, 200 bin TL hibe desteği alarak iş fikirlerini hayata geçirmesini hedefliyoruz" dedi.BİGG Programının girişimcilere sağladığı avantajları ve Yaşar Üniversitesi olarak diğer uygulayıcı kuruluşlardan farklarını anlatan Dr. Emrah Tomur, "Üniversite olarak diğer uygulayıcı kuruluşlardan farkımız; uyguladığımız özgün mekanizma ile Yaşar Holding, EGİAD ve TÜSİAD Girişimcilik Grubu başta olmak üzere ağımızda yer alan sektör temsilcileri BİGG Programı'nın 1. Aşamasındaki tüm süreçlere etkin bir şekilde dahil edildi. Bu kapsamda; iş fikri olan girişimcilere ulaşılması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi, iş planının hazırlanması süreçlerinin tamamı, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla yürütüldü. Böylelikle, 2. ve 3. Aşamalardaki prototipleme ve ticarileştirme süreçlerinin de bu şekilde yürütülmesiyle iş fikrinin sürdürülebilir ticari başarıya ulaşma olasılığının artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR