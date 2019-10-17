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Girişimci Kadın Çiftçi Ödülleri sahiplerini buluyor

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında 2019'un en iyi projeleri için düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödülleri yarın törenle sahiplerine verilecek.

17.10.2019 16:40Girişimci Kadın Çiftçi Ödülleri sahiplerini buluyor
Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında 2019'un en iyi projeleri için düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödülleri yarın törenle sahiplerine verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez pilot il İzmir'de başlatılan program, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak için 6 yıldır sürdürülüyor.
Bu kapsamda bu yıl 17 ilde bin 81, 2015-2019 döneminde ise 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiye istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.
Girişimci kadın çiftçi ödülleriyle de eğitim alan kadın çiftçilerce hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanıyor. Eğitimlerinin ardından ürettikleri projelerle başarı hikayeleri yazan kadın çiftçiler diğer kadınlara rol model olma açısından örnek teşkil ediyor.
Yeni başarı hikayelerinin yazılması amacıyla 17 ilin birincilerinin yarışacağı "Girişimci Kadın Çiftçiler Projesi" yarışmasının finali yarın gerçekleştirilecek.
Dereceye girenlere para, jüri özel ve mansiyon ödüllerinin verileceği törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

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