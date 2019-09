Girişimci kadın evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor

Girişimci kadın evinin bahçesinde 17 bin lirayla başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyorGirişimci kadın Kezban Güvercin: "Eve temizlik süpürge işini bırakıp böyle işlere atılsınlar""İnsanlardan sıkıldığım için böyle bir işe başladım"BİLECİK - Bilecik 'in Pazaryeri İlçesinde oturduğun evin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp süt ve peynir üreten ev hanımı Kezban Güvercin, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor. Bilecik'in Bozüyük İlçesinden oğlunun öğrenimi için Pazaryeri ilçesine gelen Kezban Güvercin, yaptığı girişimcilik ile bütün kadınlara örnek oluyor. Güvercin, elinde bulunan 17 bin liraya 15 tane keçi satın aldı. Şuanda 12 keçiden günde 18 litre süt alan Güvercin, amacının bir keçi çiftliği olduğunu söylüyor. Aydan yaklaşık 5 bin lira gibi bir para kazanan Kezban Güvercin, aile ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunuyor."İnsanlardan sıkılmıştım, böyle bir iş düşündüğüm için başladım"Keçilere yaklaşık 8 aydır baktığını söyleyen Kezban Güvercin, "Hayvancılık işini 2 yıldır düşünüyordum. Daha önce kuaförlük falan yaptım ama artık insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Doğrusu böyle bir şeyi düşünüyordum. Nasip böyle oldu. Geldim 7-8 ay oldu başlayalı şimdi de güzel gidiyor elhamdülillah" dedi."İşimi severek yapıyorum"İşini severek yaptığını belirten Güvercin, konuşmasına şöyle devam etti: "Adana'dan aldım hayvanları. Biraz birikmiş param vardı. Biraz da üstüne ekledim 17 bin lira gibi başladım. Şu anda da durum güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Daha da büyütmeyi düşünüyorum. Günde şu an 18 litre süt alıyorum. 12 tane sağılır keçim var. Sütün litresin 8 liradan satıyorum. Peynirin kilosunu da 35 liradan veriyorum. Aslen Bozüyüklüyüm ve benim pazarım da orası açıkçası. Süt olarak daha çok satış yapıyorum Bozüyük'te ama peynir olarak Bilecik, Eskişehir, Kütahya bölgelerinde tanıdıklarım var. Onların vasıtasıyla da güzel gidiyor şu an da. Hatta siparişlere yetişemiyorum bile diyebilirim.""Hanımlar eve temizlik süpürgeyi bırakıp, böyle işlere atılsınlar"2 yılda 50 hayvana ulaşmayı planladığını belirten girişimci Kezban Güversin, "Sonra daha da büyüyecek inşallah. Tabi burada kalmaz o zaman. Takdir ediyorlar. Daha çok takdir alıyorum. Destekleyenler oluyor. Özellikle de hanımlardan destek alıyorum. Hanımlara da tavsiye ediyorum eve temizlik süpürge yapmayı bırakıp böyle işlere atılsınlar. Üretmek çok güzel bir şey ben bunun keyfini alıyorum. Üretmek zor, her şeyin bir zorluğu ar kolay bir iş yok ama çok keyifli" diye konuştu.