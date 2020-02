Girişimci Kadın Merkezi Projesi Tanıtım Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Girişimcilik Eğitim Programımız çok az tanınıyor fakat geçen sene bu programımıza 42 bin kişi katıldı. Bunların yüzde 47'si kadın. Yani yaklaşık 20 bin kadınımız geçen sene İŞKUR'umuzun düzenlediği girişimcilik eğitim programından istifade etmiş durumda." dedi.Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle kurulan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.Kadınların, toplumsal hayatın olduğu kadar ailelerin de temel direği ve toplumsal kalkınmanın öznesi olduğunu belirten Selçuk, kadınların sahip olduğu büyük potansiyel ve yetenek ortaya çıkarılabilirse, ailenin güçlü, bireyin mutlu, çalışan ve üreten, müreffeh bir Türkiye olacağına inandıklarını ifade etti.Kadınları bireysel, ekonomik ve toplumsal olarak daha da güçlendirmeyi hedeflediklerine işaret eden Selçuk, "Bu hedef doğrultusunda da kadınlarımıza daha nitelikli eğitim imkanı sunmak, sosyal güvencelerini sağlamlaştırmak, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerini artırmak için çalışıyoruz. Son 18 yılda da baktığımız zaman artık iftiharla söylüyoruz ki, kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha çok yer alıyorlar." diye konuştu.Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da kadınları daha üstün yeteneklerle fikirlerle ve vizyonla donatmak zorunda olduklarının altını çizen Selçuk, kadınların ekonomiye daha aktif ve üretken bir şekilde yüksek oranlarda katılımını önemsediklerini söyledi.Selçuk, kadınların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, istihdamlarını ve en önemlisi de kadın girişimci sayısını artırmak için politikalar geliştirdiklerini, projeler yürüttüklerini anlattı.Bakan Selçuk, 2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı'nda, üçer yıllık dönemlerde güncelledikleri 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi'nde ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda kadın istihdamını artırmak için yapacakları çalışmaları detaylandırdıklarını kaydetti.Kadın girişimciliğine verdikleri önemi vurgulayan Selçuk, kadın kooperatiflerini güçlendirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumsal kapasitelerini artırmak anlamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi."20 bin kadınımız girişimcilik eğitim programından istifade etti"İŞKUR aracılığıyla aktif iş gücü programları düzenlediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti:"Geçen sene bu programlara 500 bini aşkın insan katıldı. Özellikle bunların altında programlarımız var, iş başı eğitim programlarımız, mesleki eğitim programlarımız, en önemlisi girişimcilik eğitim programımız. Maalesef Girişimcilik Eğitim Programımız çok az tanınıyor fakat geçen sene bu programımıza 42 bin kişi katıldı. Bunların yüzde 47'si kadın. Yani yaklaşık 20 bin kadınımız geçen sene İŞKUR'umuzun düzenlediği girişimcilik eğitim programından istifade etmiş durumda. Yine 2019 yılında totalde 300 bini aşkın kadın, İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlardan yararlandı."Selçuk, "İşte Anne" ve "Annemin İşi Benim Geleceğim" gibi projelerle de kadınların iş ve aile yaşamı arasındaki uyumunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.Kadınların finansal okuryazarlığının girişimciliğini ve istihdamını sağlamak için önemli bir unsur olduğuna işaret eden Selçuk, finansal okuryazarlığı geliştirmek için 81 ilde 23 bini aşkın kadına finansal okuryazarlık semineri verdiklerini kaydetti."Kadının olmadığı yerde her şey yarım kalır"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kadın girişimciliğini desteklemek noktasında KOSGEB ve İSTKA'nın da çeşitli girişimcilik destek programlarının mevcut olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir mercan seferberliği başlattıklarını anımsatan Selçuk, "Mercan seferberliğinin bir adımı tabii ki kadına şiddetle mücadeleydi. Fakat diğer etaplarından en önemlisi karar alma mekanizmalarındaki kadının rolünü artırmak ve kadını güçlendirmekti. Bu programın da mercan seferberliği kapsamında değerli bir program olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.Nüfusun yarısının kadın olduğunu aktaran Selçuk, sözlerini, "Kadının olmadığı yerde her şey yarım kalır. Kadının elinin, emeğinin, fikrinin, zikrinin en önemlisi kadın yüreğinin her projenin içinde var olması gerektiğine inanıyoruz." diyerek tamamladı.