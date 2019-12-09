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Girişimci kadınlar Çukurca'yı gezdi

Hakkari Üniversitesince, 9 kurum ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesine katılan kadınlar, Çukurca ilçesini gezdi.

09.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:36Girişimci kadınlar Çukurca'yı gezdi
Üniversitesince, 9 kurum ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hayata geçirilen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesine katılan kadınlar, ilçesini gezdi.
İlçeye gelen 75 kadın, şehir merkezini ve tarihi kale evlerini gezerek, ilgililerden bilgi aldı.
Kadınlardan Viyan Koşar, proje çerçevesinde gezi programı düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İş sahibi olmak isteyen kadınların azimle iyi yerlere gelebileceğini belirten Koşar, "Bugün Çukurca'dayız. İlk defa geldim, burası çok güzel bir yer. Gezilecek, görülecek yerleri var." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: AA

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