Girişimci Kadınlar Eğitimi Başladı

Kaynak: İHA

Türkiye'nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi'nin kadınların iş gücüne katılımını arttırmak amacı taşıyan "Girişimci Kadınlar Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.Türkiye'nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi'nin, kadınların iş gücüne katılımını arttırmak amacı taşıyan "Girişimci Kadınlar Projesi" (GİKA) kapsamındaki eğitimler başladı. Çankaya Belediyesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen eğitimin ilkini GİKA Proje Yürütücüsü Levent Çolak verdi. Çolak, kadınların el emeği ürünlerine elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmelerinin amaçlandığı projeyle uygulamaların nasıl yapılacağını aktardı. UR 2430. Bölge Federasyonu ile imza altına alınan, ortakları arasında Başkent Üniversitesi'nin de bulunduğu GİKA ile girişimci kadınlara yol göstermek, gerekli donanımı sunmak amaçlanıyor. Projeyle 1000 kadına destek verebilmek hedefleniyor.İlk etapta, şimdiye kadar Çankaya Belediyesi stantlarında el emeği ürünlerini satışa çıkaran kadınların yer aldığı proje eğitiminde, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri eğitimleri verilecek. Marka oluşturma, elektronik ticarette mali yükümlülükler ve hukuki sorumluluklar, kredi ve hibe destek imkanları gibi konularda da çalışmaların yapılacağı projeyle, kadınların emeğe dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirebilmelerinin yolu açılacak. - ANKARA