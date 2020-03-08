Girişimci kadınlar Şanlıurfa’da buluştu
Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre, 4 kat daha hızlı artarak, 142 bine ulaştı.
08.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:27
Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre, 4 kat daha hızlı artarak, 142 bine ulaştı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadın girişimciliğinde dünyada ilk 10'a girmeliyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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