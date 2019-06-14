Girişimci kadınlar Sarıyer'de buluştu

Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı eğitimde kendilerine fırsat verilmeyen ev kadınlarına başarıya giden yolun cesaretten geçtiği bir kez daha hatırlatıldı.

Kadın girişimcileri rakiplerinden bir adım öne geçirecek, aynı zamanda güçlendirerek, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamaları için Dijital Pazarlama eğitimi verildi. Ülkü Hür ve Oğuz Veli Yavaş'ın girişimci kadınlara ve adaylarına yönelik gerçekleştirdiği eğitim Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı. Eğitimin ana başlıklarını, Dijital Pazarlama'da Kullanabileceğimiz Platformlar, Dijital Pazarlamanın Temelini Oluşturan Algoritma Nedir? Sıfırdan Satışa Giden Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Olmalı? ve Markanızı Öne Çıkarmak İçin Güncel Algoritmalar Bizden Neyi İstiyor? konuları oluşturdu. Peki, bu grup nasıl bir araya geldi, amaçları ne? Sizler için Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Ülkü Hür ile konuştuk. İşte 'girişimcilik' hakkında merak edilenler.

Girişimcilik deyince genelde kar amacı öncelikli işletmeler akla geliyor. Sizin yaptığınız da bir nevi sosyal girişimcilik. Bu fikir nasıl oluştu?Neler yaptığınızdan, yetiştirdiğiniz kadın girişimcilerden bizlere bahsedebilir misiniz?

Bu süreçte en önemli etken; her geçen gün siyasi, sosyal ve ekonomik koşulların değişmesinden birinci derecede etkilenen, hayatın her alanında başrol üstlenen, çoğu kez bir eş, bir anne olmanın gerekleri ile bir kat daha sorumluluk üstlenen kadınlarımızın girişimcilik hayatında yaşadıkları sorunları bilmem ve bunlara çözüm önerileri getirmek istememdir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de girişimcilik büyürken, kadın girişimcilerin de bu konuya olan yakınlığı artmaktadır. Girişimcilik özünde kendi işini kurma fikrinden yola çıktığı için birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Kadınların hayatta sorumlulukları daha fazla olduğundan, bu alanda da çözümlemek zorunda oldukları çeşitli problemleri olmaktadır. Çözüm önerilerinde bulunabilmek için öncelikle sorunları tespit etmek gerekmektedir ve ben bu konuda her zaman olumlu düşünerek, sorunların çözümünün, birlikte hareket etmemiz halinde daha kolay olabileceği kanısına vardım.

Girişimci kadınlar grubu nasıl oluştu?

2017'den beri "Fotoğraf ~ Styling & Etkin Sosyal Medya Kullanımı Atölyesi" vermekteyim. Atölyelerime katılan girişimci kadınlarla eğitimlerimden sonra da yollarımız ayrılmasın her daim destekçileri olmak istediğim için bu grubu kurdum. Girişimci Kadınlar grubu benim 2. ailem. Grupta ki katılımcılar aileye katıldıktan sonra hepsi birer kız kardeşim oluyor. Genelde bir yerlere gelen başarılı iş insanlarının yakın aile tarafından maddi ve manevi desteğinin olduğunu görüyoruz. Girişimci kadınlar grubunu kurarken desteği olmayan kişilerin birbirine destek vermesini ve böylece güçlenmesini istedim.

EKONOMİYE SAĞLAYACAĞI KATKI İLE NEFES ALACAKLAR

Bu atölyeleri vermeye başladıktan ve girişimci kadınlar grubunu kurduktan sonra, kadın gücünün doğru kullanıldığında nasıl bir enerjiye dönüştüğünü gördüm. Çocuklar için güçlü anne modeli çok önemlidir; bu yüzden kızım Duru Bilge için rol model bir anne olmak istedim. Bu zamana kadarki hayatım boyunca çoğu para kazanmak amaçlı birçok girişimde bulundum, birçok işte çalıştım. Ama iyi bir girişimciyi taçlandıracak şey iyi bir sosyal girişimci olmaktır. Ben de bu sebeple girişimci kadınlar grubunu kurdum ve girişimci kadınlar grubu benim sosyal girişimim oldu.

Girişimci kadınlar grubunda neler yapılıyor?

Önce toplu danışmanlık çalışmamıza katılan girişimci kadınlar grubuna dâhil olan her bir katılımcının hikâyelerini dinliyoruz. Yaptıkları ürünleri, verdikleri hizmetleri daha çok kitleye ulaştırmak adına sosyal medya hesaplarımda ve topluluk adına kurduğum girişimci kadınlar grubunda yayınlıyorum.

Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorlukların yanında, her gün dokunduğunuz kadın girişimciler ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Zorluklar karşısında nasıl ayakta durmayı başarıyorlar? Bunda sizin rolünüz nasıl oluyor?

Her şeyden önce kadın girişimcilere şans verilmesi ve fikirlerinden dolayı onların ciddiye alınmaları gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin kararlılığını en çok zedeleyen şeylerin başında aile ve yakın arkadaşları arasında fikirlerinin ciddiye alınmaması gelmektedir. Ben burada tüm grup üyelerinin her birinin el emeği göz nuru olarak ortaya koydukları ürünlerin tanıtılmaya değer olduğunu düşünüyorum. Onlara yaptıkları işten dolayı cesaret vermek için toplantılarımda tanışma sırasında uzun uzun kendilerinden ve yaptıkları işten söz etmelerini sağlayarak onları dinliyor, sorunlarını algıladıktan sonra ortak aklı burada ortaya koyarak daha iyi nasıl yapılabileceğini sorguluyoruz.

Kadın girişimci ev hayatının kısıtlayıcı alanından ekonomiye sağlayacağı katkı ile nefes alacaktır. Kadın girişimcilerin yaptıkları emek gerektiren her işte desteklenmesi konusunda elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışmaktayım. Grubumuzda aylık periyodik eğitim toplantıları ile ayın değerlendirilmesi, daha iyi nelerin yapılabileceğinin tartışılması, aramıza yeni katılan arkadaşların kaynaşması sağlanmaktadır.

Girişimci kadınların gelecekte nerede olmasını hayal ediyorsunuz?

Fırsat verilmeyen, ciddiye alınmayan, aile hayatı ile işi bir arada götürmek zorunda olan; yeterli yatırımcı desteği bulamayan, başarısızlıktan korkan kadınlarımızın sorunlarını biliyorum ve birlikte bu sorunları çözmeye çalışma kanalları yaratmak için var gücümle çalışmaktayım. Birliğimizden güç alarak çözülmeyecek sorun olmayacağından hareketle şu anda iki buçuk yılda 1700 Kadın girişimci ile birlikte olmaktan onur duyuyorum ve bu sayının on binleri, yüz binleri bulacağından eminim.

Kurumsal yaşantıdaki iş insanlarına, yeni mezunlara sosyal girişimlerin parçası olmayı, sosyal girişim kurmayı veya her gün neredeyse onlarca kadın girişimciye temas eden biri olarak, girişimci olmayı tavsiye eder misiniz?

Ben toplantılarda ve bire bir tanıştığım girişimcilerde özgüven eksikliğini fark ettiğimde ona uygun şekilde girişimcilere örnek başarı öyküleriyle cesaretlenmelerini sağlamaktayım. Sonuçta başarıya giden yol cesaretten geçmektedir. Hata yapmaktan korktukça kabuğuna çekilen insanın işinde başarılı olması zordur. Zorluklar birlikte olunca aşılabilmektedir. Başarısızlıklardan ders çıkarabildiğimiz ölçüde hedefimize ulaşabiliriz