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Girişimci kadınlar, şekerleme imalathanesinde incelemede bulundu

Meriç Kaymakamlığının destekleriyle ilçeye bağlı Alibey köydeki kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatif üyesi kadınlar, Edirne'de faaliyet gösteren şekerleme imalathanesini ziyaret edip, Meriç yer fıstığı ezmesi ve fıstıklı kurabiye üretim aşamasına katıldı.

30.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:00Girişimci kadınlar, şekerleme imalathanesinde incelemede bulundu
Kaymakamlığının destekleriyle ilçeye bağlı Alibey köydeki kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatif üyesi kadınlar, 'de faaliyet gösteren şekerleme imalathanesini ziyaret edip, Meriç yer fıstığı ezmesi ve fıstıklı kurabiye üretim aşamasına katıldı.
Meriç yer fıstığının ekonomik değerinin artırılması amacıyla Meriç Kaymakamlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç'te üretilen yer fıstığından fıstık ezmesi ve fıstıklı kurabiye üretimine başlandı.
İlçede yer fıstığının önemli bölümünün yapıldığı Alibey köydeki girişimci kadınlarca kurulan kooperatif üyesi kadınlarda yer fıstığı ezmesi ve fıstıklı kurabiyenin üretiminin yapıldığı şekerleme imalathanesinde incelemelerde bulunup, işletme sahibi Arif Meriç'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Girişimci kadınlar inceleme gezisinde, yer fıstığı ezmesinin ham maddesinden son aşama olan paketlemesine kadar tüm aşamaları takip etme fırsatı yakaladı.
İnceleme gezisi sonrası Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör ile bir araya gelen kadınları üretimine katıldıkları yer fıstığı ezmesi kurabiyeleri Güngör'e ikram etti.
Kaymakam Güngör, ilçenin önemli tarım ürünlerinden olan yer fıstığının gelişmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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