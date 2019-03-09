Girişimci Kadınlara Bilinçli Beslenme Eğitimi

Mindful beslenmeye dikkat çeken Karaçay "Doğru bildiğimiz beslenme yöntemleri hayatı çekilmez hale getirebilir" uyarısında bulundu.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün Metropolis Otel'de kahvaltı düzenlendi. Kadın girişimcilere Profesyonel Koç Yasemin Karaçay "Bilinçli farkındalık ile beslenme" eğitimi verdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu organizasyona TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülesin Boyacıoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Başkanı İlknur Demirtaş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Aylar Tütüncü ve İzmir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Süleyman Çınar katıldı. Hizmetlerinden dolayı Kadın Girişimciler Kurulu eski Başkanı Burçin Öncü'ye plaket takdim eden Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Boyacıoğlu "Kurulumuz yeni oluştu, yeni dönemde güzel işler yapacağız. Biz Ticaret Odası olarak kadınlarımızın iş hayatına atılmaları için büyük bir çaba harcıyoruz. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kadınların iş hayatında ne kadar fazla olduğu görülmekte. O yüzden bizler de üreten ve emek gösteren kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Tüm emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Etkinlikte davetlilere "Bilinçli farkındalık ile sağlıklı beslenme" eğitimi veren Profesyonel Koç Yasemin Karaçay sağlıklı yaşamın önemine değindi. Karaçay, "Gerek fiziksel gerek ise ruhen kendimize çok iyi bakmalıyız. Bunun için öncelikle bilinç kazanmamız gerekiyor. Bizi mutlu eden şeyleri iyi analiz edip daha sonra bunları hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Öncelikle mutlu olmanın ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü mutlu olmak dediğimiz kavram her bireye göre değişir. Önce kendimizi tanımalı daha sonra bunu uygulamaya koymalıyız. Sağlıklı beslenme ise olmazsa olmazımız. Hem fiziki anlamda hem de duygusal anlamda bir bütünlük için sağlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı yaşam için birincil gıdalarımız kariyerimiz, ilişkilerimiz, fiziksel aktivitelerimiz ve manevi duygularımızdır. İkincil gıdalarımız ise aldığımız besinlerdir. İşte bu gıdaları ne kadar doğru kullanabilirsek o kadar sağlıklı bir yaşama kavuşabiliriz." dedi.

DİYET YAPMAK ÇARE DEĞİL

Doğru bilinen yanlışların sağlıklı yaşamdan uzaklaştıracağını belirten Karaçay, sürekli diyet yapmanın da çözüm olmadığını söyledi. Bilinçli yeme alışkanlığı kazanılmasını vurgulayıp "Beynimiz ile beden arasındaki ilişkiyi ne kadar yakın tutarsak o kadar kendimizi daha iyi hissederiz. Bunun için de doğru beslenme ve doğru aktiviteleri uygulamamız gerekiyor. Doğru bildiğimiz yanlışlar nedeniyle hayatımızı çekilmez hale getirebiliyoruz. Bunun en büyük örneği ise diyet yapmak. Aslında diyet yaparak hem kendimize saldırıyoruz hem de sorumluluktan kaçıyoruz. Kısır bir döngü içerisinde hem fiziken hem de ruhen yıpranıyoruz. Bunun için çözüm ise Mindful beslenme. Nedir mindful beslenme renkleri kokuları ayırt eme, yemek esnasındaki duyguların farkında olma, ne yediğimiz ile birlikte nasıl yediğimize de odaklanma ve karnımız acıktığında yeme, doyduğumuzda da bırakma. Duygusal yeme ile baş ederek bilinçli yeme modeline geçmeliyiz. Her duygusal boşlukta diyet yapmalıyım duygusundan çıkıp vücudumuzu gözlemlemeli ve ihtiyacımız olanı tüketmeliyiz. Yemek yemeye özel zaman ayırmalı ve zihnen de kendimizi kontrol etmeliyiz. Bu sayede sağlıklı beslenerek mutlu olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler