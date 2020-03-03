Girişimci Kadınlara E-ticaret Eğitimi

E-ticaretin Yol Haritası başlığı altında 6 Mart'ta düzenlenecek bir günlük programa, internetten ürün satmak isteyen, işini internete taşımak isteyen tüm girişimci kadınlar davetli. Katılmak isteyenlerin Ticimax web sitesi üzerinden kayıt yaptırması yeterli. E-ticarete başlamak için neler yapılması gerektiğine dair A'dan Z'ye geniş bir yelpazede düzenlenecek olan eğitim programında, Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Tek Kılavuz İş Geliştirme Yöneticisi Kerem Aktaş ve Garanti BBVA E-ticaret Yöneticisi Merve Özmen tecrübelerini paylaşacak.

Ticimax E-ticaret Sistemleri'nin Ataşehir'deki Ticimax Akademi binasında 6 Mart günü gerçekleştirilecek eğitimde, E-ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, E-ticaret Bileşenleri, E-ticaret Altyapı Seçimi, E-ticarette Pazarlama Yöntemleri, E-ticarette Başarı Hikayeleri, E-ticarette Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama Kanalları, Dijital Pazarlama İstatistikleri, E-ticarette Ödeme Sistemleri, Rakamlarla E-ticaret, Dijital Ödemelerde İhtiyaçlar ve Tahsilat Sistemleri gibi başlıklar masaya yatırılacak.