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Girişimci kadınlara e-ticarette kullanmaları için tablet dağıtıldı

"Girişimci Kadınlar Projesi" kapsamında girişimci kadınların e-ticaret faaliyetlerinde kullanabilmeleri için temin edilen tabletlerin projeye katılan kadınlara törenle dağıtıldı.

10.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:46Girişimci kadınlara e-ticarette kullanmaları için tablet dağıtıldı
"Girişimci Kadınlar Projesi" kapsamında girişimci kadınların e-ticaret faaliyetlerinde kullanabilmeleri için temin edilen tabletlerin projeye katılan kadınlara törenle dağıtıldı.

Belediyesi tarafından Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen törenle girişimci kadınlara tablet dağıtıldı. Törende konuşan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, proje kapsamında 208 kadının aldığı eğitimler sonucunda sertifika aldığını dile getirdi. Güner, "Çankaya Belediyesi olarak sosyal demokrat belediyeciliğin temel unsuru olan, kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak ve eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde belediyelere önemli görevler düşüyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, hizmetler sunuyor, projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi de işbirlikleri içerisinde gerçekleştirdiğimiz GİKA Girişimci Kadınlar Projesi oldu" diye konuştu.

"Çok heyecanlı bir şekilde bugünü bekliyorduk"

Proje kapsamında kadınlara birçok konuda eğitim verildiğini altını çizen Güner, "Bu proje kapsamında ilk aşamada 208 kadına girişimcilik eğitimleri verildi. Bu çerçevede kadınlara 2 ay boyunca sosyal medya kullanımı, dijital teknoloji, internet üzerinden satış yapabilmeleri için etkili iletişim, mali ve hukuki hakları konusunda seminerler verildi. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Ardından Çankaya Belediyesi olarak bu kadınlarla iletişim içerisinde olduk. Hatta bu sertifika töreni sonrasında yaptığımız ilk Anneler Günü şenliğimizde kendi ürettiği ürünleri satabilecekleri imkanlar oluşturmak adına standlar verdik. Çok heyecanlı bir şekilde bugünü, tabletlerin dağıtılmasını bekliyorduk. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Girişimci kadınlara hem başarılar hem de bol kazançlar diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından tabletlerine kavuşan kadınların sevinçleri görülmeye değerdi. Törene TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve projeye dahil olan kurumların temsilcileri de katıldı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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