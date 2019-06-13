Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'na 'En İyi Uygulama' ödülü

/ (KURUMSAL HABER) - HEPSİBURADA'NIN kadınların ekonomiye katılımını destekleyen 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı', İngiliz Communicate Dergisi tarafından 'En İyi Uygulama' kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

İngiltere'nin kurumsal iletişim alanındaki prestijli dergisi Communicate Magazine, Hepsiburada'nın sosyal sorumluluk programı 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü'ne, Kurumsal Katılım Ödülleri'nde 'En İyi Uygulama' kategorisinde altın ödül verdi. Program, kadınlara kendi işletmelerini kurmaları için verdiği destek ve elde edilen başarılı sonuçlar sebebiyle ödüle layık bulundu. Hepsiburada ödülünü 12 Haziran'da Londra'da düzenlenen törende teslim aldı.

"BU ÖDÜL PROGRAMA KATILMA CESARETİ GÖSTEREN KADINLARIN"

Ödül ve programla ilgili görüşlerini aktaran Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Kadınlar potansiyellerini değerlendirip, ekonomiye dahil olduklarında kazanan sadece kendileri olmuyor. Aileleri, toplum ve ekonomi de kazanıyor. Kadınların güçlendirilmesi bizim daima önceliğimiz oldu. Bu nedenle Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'mızın yakaladığı ilerleme ve başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu başarının bir ödülle takdir edilmesi bizi daha gururlandırdı. Bu ödül sadece bizim değil, programa katılma cesareti gösteren binlerce harika kadının da ödülü" dedi.

20 AYDA 4 BİNDEN FAZLA KADIN PROGRAMA DAHİL OLDU

Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programıyla, teknoloji ve pazarlama gücünü girişimci kadınların e-ticarette işini kurması ve büyütmesi için seferber ediyor. Programa dahil olan kadınlar; ücretsiz mağaza açma hakkı, yüzde 75'e varan indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, e-ihracat yapma şansı, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz eğitimler, SEO ve SEM optimizasyonları ve pazarlama ile lojistik gibi tüm süreçlerde destek alıyor.

Başladığı günden bu yana, 20 ayda 72 ilden 4 binden fazla kadın girişimci programa dahil oldu. Ekosistemde yer alan kadın iş ortağı oranı yüzde 4'ten yüzde 26'ya yükseldi. Kadınlar işlerini 44 kat büyüttü.

KURUMSAL KATILIM ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İletişim alanındaki önemli dergilerden olan Communicate Dergisi'nin verdiği Kurumsal Katılım Ödülleri, 2011 yılından beri sosyal bilinci yüksek, etkin ve yenilikçi sosyal sorumluluk performansı ortaya koyan firmalara veriliyor. Hepsiburada aldığı bu prestijli ödülle, daha önce aynı ödülü kazanmış Cisco, Mastercard, Deutsche Bank, Deloitte, McDonalds, Amazon ve UBS gibi firmalar arasında yer aldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul