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Girişimci kadınlardan Kaymakam Öztürk ve Başkan Dündar'a ziyaret

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu, Hakkari Üniversitesi ve KAMER Vakfı temsilcileri, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti.

21.09.2019 10:52Girişimci kadınlardan Kaymakam Öztürk ve Başkan Dündar'a ziyaret
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu, Hakkari Üniversitesi ve KAMER Vakfı temsilcileri, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk tarafından kabul edilen heyet, yakın bir zamanda hayata geçirilen "Hakkari kadın girişimcileri yetiştiriyor" projesi hakkında bilgi verdiler.

Heyet, daha sonra Çukurca Belediyesine geçerek Başkan Ensar Dündar ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Dündar, kadınların hayatımızın her anlamında ciddi bir yere sahip olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman gerekli desteği vereceklerini belirtti. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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