Girişimci Kadınlardan "Organik Tarım Evi"

Kaynak: İHA

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği ile Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi tarafından 'Organik Saklı Şehirler' projesi kapsamında 'Organik Tarım Evi' hizmete açıldı.Hakkari'de yerel ekonominin güçlendirilmesi ve kadınların ekonomik hayata dahil edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Organik Saklı Şehirler' projesi kapsamında Bağlar Mahallesi'nde 'Organik Tarım Evi' hizmete açıldı. Satış merkezinde bir araya gelen kadınlar, kurutulmuş sebze ve meyveleri paketleyip satışa sunuyor.Kadın Girişimciler Derneği ile Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifinin iştiraki ile yürütülen proje kapsamında Hakkari'nin kırsal kesiminde kadın eli ile üretilen, ancak pazarda yerini bulamayan birçok doğal ürün paketlenerek piyasaya sürülüyor. Tespit ettikleri köyleri dolaşıp, dağlarda toplanıp stoklanan çeşitli otları, yörede yetiştirilen organik sebze ve meyveleri satın alan girişimci kadınlar, satış marketinde hazırladıkları komposto, turşu, pekmez, tahin ve konserve gibi ürünleri de paketleyerek satışa hazır hale getiriyor.Projenin iştirakçileri arasında yer alan Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, 'Organik Saklı Şehirler' projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi. Projenin Hakkari için çok önemli olduğunu vurgulayan Keskin, "Dernek olarak bu projenin iştirakçisiyiz. Kadın istihdamını sağlamak amacıyla bu projede yer aldık. Özelikle de kırsaldaki kadının ürettiği ürünleri bu satış noktasında pazarlamayı hedefliyoruz. İlk etapta saha çalışması yürüttük. Birçok köy gezdik, birçok kadın ile görüştük ve burada hazırlanabilecek ürünleri tespit ettik. Ürünlerimiz arasında reçel, komposto, biber sosları var. Kurutulmuş otlarımız, sebze ve meyvelerimiz var. Bunların hepsi marketimizde satışa sunulacak. Özelikle zirai ilaç kullanılmayan ürünleri seçtik. Temel amacımız, kadının önünü açarak, istihdam sağlayıp güçlendirmektir. Kadın ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.Keskin, başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve vali yardımcıları olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür etti.Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Ermağan ise, köylerde çalışan kadınların ürettiği ihtiyaç fazlası ürünleri 'Organik Tarım Evi'nde piyasaya sürdüklerini, bununda kadınların kendi ayakları üstünde durması için çok önemli olduğunu söyledi.Projede çalışan Sibel Adıyaman da, projede aktif olarak yer aldığını belirterek, "Köylerde, yaylalarda toplanan otlar, bağ ve bahçelerde yetiştirilen kurutulmuş sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz ürünleri marketimizde satışa sunuyoruz. Ürünlerimizi buraya getirdikten sonra ayıklayıp paketliyoruz. Raflarımızda kompostolar, menemenler, acı soslar gibi birçok çeşit ürünümüz var. Yaylalarda toplanan doğal ürünlerimiz var. Amacımız özelikle kırsaldaki bayanların istihdamını sağlamak, onların elde ettiği ihtiyaç fazlası ürünlerin ellerinde kalmamasını ve bir şekilde fazla ürünleri burada satışa sunmaktır" diye konuştu. - HAKKARİ