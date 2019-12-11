Haberler » Güncel » Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret - Haber

Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret

Havsa Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

11.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:42Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret
Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Tabakoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, her alanda büyük başarılar elde eden kadınların, girişimcilik konusunda da önemli başarılara imza attığını söyledi.
Kooperatif üyelerinin yaptıkları çalışmaların hem Edirne hem de bölge açısından önemli olduğuna işaret eden Tabakoğlu, "Yaptığınız bu girişim birçok kadına cesaret vermesi ve rehberlik edecek olması noktasında da değerli. Aynı zamanda kurduğunuz bu kooperatifle ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Kooperatifiniz büyüdükçe ihtiyacı olan kadınlarımıza iş imkanı sunan bir işletmeye dönüşerek sosyal ve ekonomik alana yaptığınız katkılar daha fazla olacaktır." dedi.
Üniversite olarak girişimci kadınlara destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:
"Trakya Üniversitesi olarak aşçılık, işletme, muhasebe, pazarlama gibi konularda sizlere sunduğumuz imkanların yanı sıra ürünlerin analizi için bünyemizdeki TÜTAGEM'in de desteği yanınızda olacak. Edirne tarhanasının bir marka olması, coğrafi işaret alınması için de çalışmalarımızı birlikte sürdürebiliriz. Aynı zamanda bu ürünün hızlı bir şekilde piyasaya sunulması konusunda da çözüm yolları geliştirilmesi için Trakya Üniversitesi olarak desteklerimiz devam edecek."
Ziyarete Havsa Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, TÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de katıldı.

Trakya Üniversitesi, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Bakan Kasapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:49 12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ - Haber
12:49 İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi" - Haber
12:46 Safranbolu'da zabıtadan fırın denetimi - Haber
12:45 Kepez'den beslenme uzmanı desteği - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:58:28