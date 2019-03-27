Girişimci Kadınların Hayali Alaluxa İle Gerçek Oldu

Organizasyonu yine bir kadın girişimci olan Ayşegül Tuncer'in gerçekleştirdiği etkinlik, her sosyo ekonomik durumda olan kadına ilham olmak adına 2014 yıldan beri toplam 600 kadın girişimciyi uygun platformlarla bir araya getirerek 15 milyon TL'lik bir iş hacmi yarattı.Bu platform ayrıca kadınlara girişimcilik eğitimleri, atölye çalışmaları ve markalarını yurt dışına taşıma imkanı gibi konularda da destek veriyor.

Etkinlikte kadın girişimciler, alanında başarılı isimlerle bir araya gelerek hem markalarını tanıtma hem de satış yapma fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında düzenlenen oturumlarda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık, KAGİDER Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan, Nescafe CMO' su Pınar Öney, Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan, SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, Haremlique Istanbul Kurucu Ortağı Banu Yentür, The LifeCo Genel Müdürü Figen Tunçsav, Sweaters App Kurucusu Elif Boyner, Emirates Hava Yolu Türkiye Genel Müdürü Bahar Birinci, Jülide Ateş, Tuvana Büyükçınar ve Fatoş Karahasan gibi sektörün önce isimleri de girişimcilere tecrübelerini aktardı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık oturumdaki konuşmasında "TÜSİAD olarak, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve eşit temsil edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede girişimcilik ekosistemimizden daha fazla kadın liderin yetişmesi, fikirleriyle dünyamızı daha fazla şekillendirmeleri en çok arzu ettiğimiz şey. Kadın istihdamının 9 milyona yaklaştığı ülkemizde daha çok başarılı kadın girişimci görmek istiyoruz. Bu konuda gençlerimize örnek olmak ve onlara ilham vermek için yürüttüğümüz tüm süreçlerde de kadın erkek dengesine dikkat ediyoruz." dedi.

KAGİDER Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan ise "Kadınlar için tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde yeni firsatlar olduğunu düşünüyorum. Hiç iş hayatına başlamamış kadınlar dahi çiftçilik eğitimi alarak kökenlerinin olduğu köylerde ailelerine ait arazilerde getirisi yüksek tıbbi bitkiler yetiştirebileceklerdir." diyerek konuşmasını bitirdi.

ALALUXA Platformu'nun kurucusu Ayşegül Tuncer etkinlikle ilgili " Bir kadın girişimci olarak ALALUXA Platformu'nu kurarak girişimci kadınların üretim hayatında aktif bir rol benimsemesi için köprü olmak istedim. Bugün 600 kadın girişimci ve onların başarı hikayelerinden feyz alarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bu misyonla amacım; kendine inanmayan kadınları üretime teşvik ederek onları iş yaşamının bir parçası olmaları için çaba göstermek" dedi.

Kaynak: Bültenler