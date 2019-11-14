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Girişimci kadınların hediyelikleri eğitime burs olacak

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kadınlar Birliği'nin, geliriyle üniversiteli kız öğrencilere burs imkanının sağlandığı sunumunda, Manisa bezi ve kiraz motifli sabunları ile diğer hediyelik ürünleri büyük rağbet gördü.

14.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:42Girişimci kadınların hediyelikleri eğitime burs olacak
'nın ilçesindeki Kadınlar Birliği'nin, geliriyle üniversiteli kız öğrencilere burs imkanının sağlandığı sunumunda, Manisa bezi ve kiraz motifli sabunları ile diğer hediyelik ürünleri büyük rağbet gördü. Kermese katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kadınlar Birliği üyelerini başarılı sunum için tebrik etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği'nin Manisa bezi keseleri, kiraz motifli doğal sabunları, özel tasarımlı takıları, Atatürk ve çağdaş yaşam motifleri eşliğinde satışa sunuldu. Belediye Caddesi'nde Sevgi yolu arkasındaki mekanda oluşturulan sergi ve sunuma Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, TSO Yönetimi ve Meclis Üyeleri ile Salihli halkı katıldı.

Organizasyonda satışa sunulan Manisa bezinden keseler ve meşe külünden üretilmiş olan doğal sabunlar hakkında bilgi veren Salihli TSO Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, takıların da özel tasarım olduğunu ve tamamının kadınlar birliği üyeleri tarafından üretildiğini anlattı. Oral, satıştan elde edilen gelirin, Kadınlar Birliği tarafından burs sağlanan üniversiteli kızların eğitim masraflarında kullanılacağını ifade etti.

Organizasyonda misafirlere ayrıca kadınların kendi evlerinde pişirdiği sebzeli bulgur pilavı ile içecek dağıtıldı. - MANİSA

Mehmet Kamil, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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