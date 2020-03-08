Girişimci ruhu sayesinde çalıştığı çiçekçinin işletmecisi oldu
Kars'ta yaşayan Betül Karakuş, işçiyken işletmesinin devraldığı çiçekçi dükkanında hem insanların en özel günlerini ve duygularını süslüyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
08.03.2020 12:19
Kars 'ta yaşayan Betül Karakuş, işçiyken işletmesinin devraldığı çiçekçi dükkanında hem insanların en özel günlerini ve duygularını süslüyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Dünyada tüm zorluklarına rağmen hayatın her alanında azimleriyle kendilerinden söz ettiren kadınlar, hayatın her alanında başarılı olabilmek için emek harcıyor.
Annelik görevlerinin yanında farklı iş kollarında da çalışan kadınlar, "yuvayı dişi kuş yapar" misali çekirdek ailelerinin saadeti ve huzuru için de büyük çaba gösteriyor.
Kars'ta yaşayan bir çocuk annesi çiçekçi Betül Karakuş da mesai saati gözetmeksizin çalışan, çabalayan kadınlardan yalnızca birisi.
Çalıştığı çiçekçi dükkanını kiralayarak kendi işini kurdu
Önceden işçisi olduğu çiçekçi dükkanının kapandığını öğrenen Karakuş, bu iş yerini kiralayarak yeniden insanların özel günlerini ve duygularını süslemek için çalışmaya başladı.
Kendi işini kurarak "patron" olan kadın girişimci, müşterilerden gelen siparişleri özenle hazırlıyor.
Betül Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldan bu yana çiçekçilikle uğraştığını ve bu işi severek yaptığını söyledi.
Eskiden işçi olarak çalıştığı ve sonradan kapanan iş yerinin işletmesini aldığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:
"Oğlum 3 aylıktı, bir gün eski çalıştığım dükkanın önünden geçerken boş olduğunu gördüm, bir dakika içinde karar verdim, bir sonraki gün gittim dükkanı tuttum. 7,5 yıldır da kendi iş yerimde hizmet veriyorum, işimi de severek yapıyorum. Çiçekçilik kadınlar için yorucu bir meslek. Tatil günümüz, kendimize keyfi zaman ayırma şansımız yok. Biz bayramda da özel günlerde de her zaman çalışıyoruz. Gece yarısı da olsa müşteriler aradığı zaman gelip dükkanı açıp ona hizmet vermek zorundayız."
Çiçeklere çocuğu gibi bakıyor
Betül Karakuş, bir kadın olarak özel günlerde bile kendine vakit ayıramadığını belirterek, anneler, sevgililer ve kadınlar gününde hazırladığı çiçeklerle hemcinslerini mutlu etmeye çalıştığını dile getirdi.
Hayatına çiçekçi olarak devam etmek istediğini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:
"Çiçeklere çocuğum gibi bakıyorum. Bazen burada hava soğuk olduğunda ölmek üzere olan çiçekleri çöpe atmam, eve götürür özenle bakarım. Bir çiçeği dahi çöpe atmak içimizden gelmiyor, çünkü bizim için çok kıymetliler. Dışarıda kar, yağmur yağsa, biz yemyeşil bir cennete giriyoruz. Farklı kokular, renk renk çiçekler, bir tarafta turuncular, bir tarafta sarılar, bir tarafta pembeler içimizi açıyor."
İş yeri sahibi olduğu için kendini güçlü hissettiğini anlatan Betül Karakuş, kadınlardan kendilerine güvenmelerini istedi.
Doğu Anadolu'daki kadınların eskiden işçi olarak bir yerde çalışmaya çekindiğine işaret eden Karakuş, "Şimdi bakıldığında bölgemizde kamyon şoförü, çiçekçi, eczacı, doktor kadınlar var" diye konuştu.
Dünyada tüm zorluklarına rağmen hayatın her alanında azimleriyle kendilerinden söz ettiren kadınlar, hayatın her alanında başarılı olabilmek için emek harcıyor.
Annelik görevlerinin yanında farklı iş kollarında da çalışan kadınlar, "yuvayı dişi kuş yapar" misali çekirdek ailelerinin saadeti ve huzuru için de büyük çaba gösteriyor.
Kars'ta yaşayan bir çocuk annesi çiçekçi Betül Karakuş da mesai saati gözetmeksizin çalışan, çabalayan kadınlardan yalnızca birisi.
Çalıştığı çiçekçi dükkanını kiralayarak kendi işini kurdu
Önceden işçisi olduğu çiçekçi dükkanının kapandığını öğrenen Karakuş, bu iş yerini kiralayarak yeniden insanların özel günlerini ve duygularını süslemek için çalışmaya başladı.
Kendi işini kurarak "patron" olan kadın girişimci, müşterilerden gelen siparişleri özenle hazırlıyor.
Betül Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldan bu yana çiçekçilikle uğraştığını ve bu işi severek yaptığını söyledi.
Eskiden işçi olarak çalıştığı ve sonradan kapanan iş yerinin işletmesini aldığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:
"Oğlum 3 aylıktı, bir gün eski çalıştığım dükkanın önünden geçerken boş olduğunu gördüm, bir dakika içinde karar verdim, bir sonraki gün gittim dükkanı tuttum. 7,5 yıldır da kendi iş yerimde hizmet veriyorum, işimi de severek yapıyorum. Çiçekçilik kadınlar için yorucu bir meslek. Tatil günümüz, kendimize keyfi zaman ayırma şansımız yok. Biz bayramda da özel günlerde de her zaman çalışıyoruz. Gece yarısı da olsa müşteriler aradığı zaman gelip dükkanı açıp ona hizmet vermek zorundayız."
Çiçeklere çocuğu gibi bakıyor
Betül Karakuş, bir kadın olarak özel günlerde bile kendine vakit ayıramadığını belirterek, anneler, sevgililer ve kadınlar gününde hazırladığı çiçeklerle hemcinslerini mutlu etmeye çalıştığını dile getirdi.
Hayatına çiçekçi olarak devam etmek istediğini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:
"Çiçeklere çocuğum gibi bakıyorum. Bazen burada hava soğuk olduğunda ölmek üzere olan çiçekleri çöpe atmam, eve götürür özenle bakarım. Bir çiçeği dahi çöpe atmak içimizden gelmiyor, çünkü bizim için çok kıymetliler. Dışarıda kar, yağmur yağsa, biz yemyeşil bir cennete giriyoruz. Farklı kokular, renk renk çiçekler, bir tarafta turuncular, bir tarafta sarılar, bir tarafta pembeler içimizi açıyor."
İş yeri sahibi olduğu için kendini güçlü hissettiğini anlatan Betül Karakuş, kadınlardan kendilerine güvenmelerini istedi.
Doğu Anadolu'daki kadınların eskiden işçi olarak bir yerde çalışmaya çekindiğine işaret eden Karakuş, "Şimdi bakıldığında bölgemizde kamyon şoförü, çiçekçi, eczacı, doktor kadınlar var" diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Girişimci ruhu sayesinde çalıştığı çiçekçinin işletmecisi oldu
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu