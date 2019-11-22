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Girişimciler projelerini, ASSİM'de anlattı

ASSİM Ön Kuluçka Programında yer alan girişimciler projelerini, Girişim Değerleme Kurulu'na anlattı.

22.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:19Girişimciler projelerini, ASSİM'de anlattı
ASSİM Ön Kuluçka Programında yer alan girişimciler projelerini, Girişim Değerleme Kurulu'na anlattı. 42 saatlik Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayan girişimciler de katılım belgelerini aldı

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Ön Kuluçka Programında yer alan girişimciler projelerini; Belediyesi Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Cem Sakarya, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan'dan oluşan Girişim Değerleme Kurulu'na anlattı.

42 saatlik eğitim tamamlandı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Girişim Değerleme Kurul Üyeleri, dinledikleri projelere dair görüş ve önerilerini, girişimcilerle paylaştı. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir iş modeline sahip olma, ticarileşme ve pazar potansiyeli, gelir modeli, ekip yeterliliği gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilen projeler beğeni kazandı. Proje sunumları bitiminde Ön Kuluçka Programı kapsamında 42 saatlik eğitimlerini tamamlayan girişimcilere katılım belgeleri verildi.

Desteğe devam

Girişim Değerleme Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda; girişimcilerin, ASSİM İnovasyon Merkezinden üç ay daha eğitim, mentörlük, ortak çalışma alanlarının kullanımı, danışmanlık, iş geliştirme hizmetlerini almaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Yerleşkesi girişimcilere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma, Ar-Ge ve proje pazarlarında yer alma, melek yatırımcılar ve iş insanları ile buluşturma, network fırsatları sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanan girişimcilere ASSİM projelerini hayata geçirme noktasında önemli bir destek sağlıyor. ASSİM İnovasyon Merkezi iş fikrini hayata geçirmiş startup'lara da kuluçka ofisleri vererek mentörlük, danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri ile iş potansiyellerinin gelişmesine yardımcı oluyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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