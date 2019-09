Girişimciler, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde buluştu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı çok sayıda girişimci, yatırımcı ve mentorların katılımıyla gerçekleştirildi.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, bu yıl ikinci kez Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.Zirvede, 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150'nin üzerinde uluslararası mentor bir araya geldi.- "Teknoloji şirketleri ortak çalışmalar yapmalı"Samsung İnovasyon Başkanı Young Sohn, zirvenin son gününde yaptığı konuşmada, etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin kültüründen ve doğal güzelliklerinden etkilendiğini söyledi.Start-up'lar sayesinde İstanbul'dan Silikon Vadisi'ne bir köprü kurulabileceğini belirten Sohn, teknolojinin hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra, insanları ve kültürleri de birleştirdiğini ifade etti.Sohn, teknoloji şirketleri olarak ortak çalışmayla gelişmiş teknolojilerin daha uygun fiyatla topluma sunulabileceğine dikkati çekerek, "Bugün dünyada aktif olarak kullanılan 8 milyar cep telefonu bulunuyor. Bu miktar dünya nüfusunun üzerinde. 8 milyar cep telefonu dünyada kullanılıyor. Tüketicilere daha uygun fiyata gelişmiş teknolojileri sunabiliriz. Yaşamımızı daha iyi hale getirmek için teknoloji şirketlerinin ortak çalışmalar yapması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.- Yabancı girişimlere Türkiye'de ofis kurma desteğiYurt içinden ve yurt dışından çok sayıda başvurunun olduğu zirvede; çevre, enerji, sağlık, spor, gıda, tarım, eğitim, uzay, finans, lojistik ve akıllı şehir teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendirmeye alındı.Zirvedeki değerlendirmeler sonrası uygun görülen 15 yerli girişime San Francisco'da bir haftalık hızlandırma kampı, 15 yabancı girişime ise Türkiye'de ofis kurma desteği sağlanacak.Google'ın da katkı sağladığı zirvede, birinciliği elde eden girişim 100 bin dolar, altıncılığa kadar derece elde eden diğer girişimler ise 20 bin dolar tutarında bulut bilişim servisi Google Cloud kullanım hakkı elde edecek.Zirvede ödüle layık görülen girişimlere ödülleri Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından takdim edildi.Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi sona ererken, TEKNOFEST İstanbul pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.