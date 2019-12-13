Haberler » Güncel » Girişimcilerin Antep çıkarması - Haber

Girişimcilerin Antep çıkarması

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)'ın girişimcilerle ünlü markaları bir araya getiren alışveriş şenliği geçtiğimiz gün Gaziantep'te gerçekleşti.

13.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:26Girişimcilerin Antep çıkarması

Hışvahan Otel'deki yılbaşı alışveriş şenliğinin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'un eşi Sayın Pervin Ersoy ile Valisi Sayın Davut Gül yaptı.

Mine Özmen ev sahipliğindeki BİKAP Alışveriş Şenliği, birçok markayı ve tasarımlarını Gazianteplilerle buluşturdu. 2. kez yeniden Antep'te yoğun ilgiyle karşılaşan BiKAP, katılımcılarına Hışvahan'ın tarihi ve otantik dokusu eşliğinde ve keyifli müzik dinletisiyle harika bir alışveriş keyfi sundu. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru, çoğunluğun kadın girişimcilerin oluşturduğu markalara destek olmaktan ve onların markalarını farklı illerde tanıtmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kuru, Gaziantep halkının misafirperverliğine ve ilgisine teşekkürlerini iletirken 3. kez yeniden bir araya geleceklerinin mesajını verdi.

Aslı Şen, Aslı Şen, Öznur Yakın, Melda Aksu, Ayşe Burcu Kaya, Suna Dumankaya, Şems Arslan gibi ünlü isimlerin markalarıyla katıldığı etkinlikte Aslı Hünel, Büşra Altıkardeş, Ebru Beyzadeoğlu, İncifer İbiş, Jülide Konukoğlu gibi ünlü isimler de vardı.


Gaziantep, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:02 Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
10:01 İstanbul nazmi durbakayım: 2020'nin sonunda konut fiyatları yüzde 45 artacak - Haber
09:57 Başkan Palancıoğlu yeni esnafa iş yerinde ruhsat verdi - Haber
09:57 Köye diyetisyen geldi, zayıflamak isteyen kadınlar sıraya girdi - Haber
09:56 İnegöl'ü sis kapladı - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:05:22