Girişimcilik Kursunu Başarı ile Tamamladılar

Kaynak: İHA

Seyitgazi ilçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir İl Temsilciliği, Seyitgazi Belediyesi ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarını başarı ile tamamlayan bayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Törene; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Hatice Kaya, Seyitgazi AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek, kursiyerler ve misafirler katıldı.KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Hatice Kaya, törende yaptığı konuşmada, bayanların her alanda her zaman yanında olduklarını belirtti. Kadınların toplumda ve hayatın birçok alanında daha güçlü olmaları için çalıştıklarını belirten Tunç, "Girişimcilik kursları ile hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye belirtti.Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da; "Kadının güçlü olduğu toplumlarda biz siyasetçiler daha rahat ederiz. Kadının güçlü olduğu toplumlarda yöneticiler daha bilinçli hareket etmek zorunda kalır. Çünkü kadının güçlü olduğu yerde yöneticiler kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalır. O Yüzden biz size hayatın her alanında destek olmak borcundayız" diye belirtti.Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise; "Kadınlarımızın girişimcilik adına düzenlenen bu kurs ile daha iyi bir geleceğin, siz değerli girişimci kadın adaylarımızla şekilleneceğine inanıyoruz" diye belirtti.Yapılan konuşmalar sonrasında kursiyerlere törenle sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR